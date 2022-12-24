В Ростове в Доходном доме Парамонова собираются открыть Центр развития одаренных детей

В новом Центре ребята будут углубленно изучать школьные предметы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону Доходный дом Парамонова на улице Красных Зорь планируют отдать под создание Центра развития для одаренных детей. Об этом во время личного приема граждан сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Ребята будут углубленно изучать школьные предметы в современных аудиториях. Управление образования предложило создать такое учреждение на базе МАУ «Информационно-методический центр образования» в Доходном доме Парамонова. Это здание - объект культурного наследия регионального значения, ему требуется капремонт, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что проект уже успешно прошел Госэкспертизу.

- Предусмотрены деньги и на сам ремонт. Новый Центр должен распахнуть свои двери для юных талантливых ростовчан 1 сентября 2024 года. К тому времени разработаем специальную образовательную программу, - пообещал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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