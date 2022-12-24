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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 17:13

В Ростовской области приезжий москвич получил 17 лет колонии за развращение детей

Мужчина проведет срок в колонии строгого режима
Ангелина СКИБА
Вердикт по уголовному делу вынесли в Октябрьском районном суде

Вердикт по уголовному делу вынесли в Октябрьском районном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на 17 лет колонии строгого режима осудили приезжего москвича, которого поймали на развращении малолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Вердикт вынесли в Октябрьском районном суде на закрытых слушаниях. До этого задержанный находился в СИЗО, - рассказали в инстанции.

По данным следствия, в период с 2013 по 2021 годы мужчина несколько раз надругался над девочкой не достигшей 14 лет. Также задержанный занимался порнографической фотосъемкой несовершеннолетних.

Было доказано 8 эпизодов насильственных действий сексуального характера и 13 эпизодов нелегальной съемки подростков.

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