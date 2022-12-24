Жителей и гостей Таганрога призвали к бдительности на праздниках

Власти и руководство управления МВД призывают к осторожности и внимательности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области жителей и гостей Таганрога призвали к внимательности и бдительности в новогодние праздники. Напоминание опубликовали на сайте администрации приморского города.

- Власти и руководство управления МВД призывают к осторожности и немедленному информированию полиции при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте, - говорится в сообщении.

Специалисты добавили: если вы заметили бесхозный предмет, нужно сначала отвести людей подальше, отойти на расстояние и только тогда звонить по телефону.

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