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НовостиОбщество24 декабря 2022 19:14

Жителей и гостей Таганрога призвали к бдительности на праздниках

Нужно сообщать о любых подозрительных предметах в полицию
Ангелина СКИБА
Власти и руководство управления МВД призывают к осторожности и внимательности

Власти и руководство управления МВД призывают к осторожности и внимательности

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области жителей и гостей Таганрога призвали к внимательности и бдительности в новогодние праздники. Напоминание опубликовали на сайте администрации приморского города.

- Власти и руководство управления МВД призывают к осторожности и немедленному информированию полиции при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте, - говорится в сообщении.

Специалисты добавили: если вы заметили бесхозный предмет, нужно сначала отвести людей подальше, отойти на расстояние и только тогда звонить по телефону.

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