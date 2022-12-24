В Новочеркасске на площади Ермака открыли главную городскую елку

Завершили вечер большим всеобщим хороводом вокруг зеленой красавицы. Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Ростовской области открыли главную городскую елку Новочеркасска. Зеленую красавицу высотой в 22 метра установили на площади Ермака. Теперь жители и гости города могут любоваться праздничным деревом в любое время, отметил сити-менеджер Юрий Лысенко.

- Городскую елку уже второй год подряд устанавливают около главного храма донского края. Конечно, это праздник, прежде всего, для наших детей: тех, кто верит в чудо, тех, кто верит в сказку. Желаю всем здоровья, удачи и благополучия в будущем году, - сказал градоначальник.

На открытии елки юных новочеркасцев, их родителей, бабушек, дедушек и друзей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, на сцене выступили артисты и творческие коллективы. Также зрителям показали спектакль о приключениях Герды и Кая. Завершился праздник большим всеобщим хороводом вокруг елки.

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