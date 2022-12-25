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НовостиОбщество25 декабря 2022 7:59

В Ростовской области нашли ДОТ времен Великой Отечественной войны

Объект теперь должны выкопать
Ангелина СКИБА
ДОТ - долговременная огневая точка. Фото: группа в VK ПО «Память»

ДОТ - долговременная огневая точка. Фото: группа в VK ПО «Память»

В Ростовской области на окраине одно из хуторов обнаружили ДОТ времен Великой Отечественной войны. Об этом в сети сообщили участники отряда «Память» объединения «Миус-Фронт».

- Теперь поисковикам предстоит выкопать объект и определить его дальнейшую судьбу, - написали в группе отряда «Память».

Как пояснили специалисты, ДОТ - долговременная огневая точка, разыскали на том месте, где в январе-феврале 1943 году пролегала линия фронта. Бетонное сооружение за десятки лет почти полностью ушло под землю.

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