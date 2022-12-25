В Ростове-на-Дону неизвестные пытались «продать под застройку» 40 гектаров березовой рощи

Неизвестный продавец предлагал выкупить территорию в 40 гектаров Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове на сайте объявлений выставили на продажу участок березовой рощи. Однако уже на момент этой публикации, днем 25 декабря, объявление убрали.

Неизвестный продавец предлагал покупателям четыре тысячи соток земли - территорию в 40 гектаров - за сумму в 180 млн рублей. В комментариях автор указал, что в Ворошиловском районе на месте рощи якобы можно возводить жилье в виде многоквартирных домов или коттеджного поселка.

23 гектара отводилось под строительство зданий, 7 гектаров на берегу озера предполагалось отдать под домики или зоны развлечения. Еще на 10 гектарах предлагалось разместить парк и зоны отдыха.

Насколько достоверной была указанная информация, пока неизвестно. Официальными комментариями по поводу объявления журналист «КП - Ростов-на-Дону» не располагает. Был направлен запрос в городскую администрацию.

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