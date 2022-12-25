27 декабря несколько улиц Ростова-на-Дону временно оставят без воды

Ресурс не будет поступать в краны с 8:30 до 23 часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

27 декабря часть Ростова-на-Дону останется без воды. Ресурс в некоторые дома не будет поступать с 8:30 до 23 часов. Об этом предупреждает компания «Ростовводоканал».

- Отключение затронет следующие улицы: Маркова - Бондаренко - Булавина - Нефедова - Гвардейский - Народного ополчения - Балочную, - говорится в сообщении.

Причина коммунальных ограничений - подключение реконструированной водопроводной линии к городским сетям на улице Текучева.

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