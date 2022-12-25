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НовостиОбщество25 декабря 2022 9:39

Днем 25 декабря в Ростове прогнозируют потепление до +6 градусов

Возможны небольшие осадки
Ангелина СКИБА
Предстоящей ночью и утром обещают гололедицу на дорогах

Предстоящей ночью и утром обещают гололедицу на дорогах

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Днем 25 декабря температура воздуха в Ростове-на-Дону в среднем должна составить около +1-3 градусов, однако возможны потепления и до +6. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

При этом до вечера сегодня прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, ночью возможен мокрый снег. Ветер сохранится преимущественно юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха в темное время суток будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ночью, а также утром и в первой половине завтрашнего дня обещают туманы и гололедицу на дорогах.

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