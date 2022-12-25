Военком Ростовской области прокомментировал перспективу изменения призывного возраста

Сейчас призывной возраст наступает с 18 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области перспективу изменения призывного возраста прокомментировал военный комиссар донского региона Игорь Егоров. Комментарий поступил в ответ на запрос журналистов «КП - Ростов-на-Дону».

- Предложение не затронет запасников старше 27 лет, ведь это пока только предложение. На подготовку и внесение изменений в закон нужно время. Если такую инициативу реализуют, до тех пор, пока закон не будет принят, мужчины будут зачислены в запас по достижении 27-летнего возраста, - сказал Игорь Егоров.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять призывной возраст на три года: призывать молодых людей не с 18 лет, а с 21 года, а максимальный возраст призывников увеличить с 27 до 30 лет.

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