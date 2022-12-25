В Ростовской области на трассе под колесами иномарки погиб пешеход

Дорожное происшествие зарегистрировали на трассе Новочеркасск - Каменоломни. Фото: отдел пропаганды УГИБДД РО по региону

В Ростовской области на трассе Новочеркасск - Каменоломни под колесами иномарки погиб пешеход. Это произошло поздно в ночь с 24 на 25 декабря, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

- Известно, что 28-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. Предварительно, водитель Kia Sorento вовремя не заметила человека на проезжей части и не смогла сразу остановить машину, - уточнили в УГИБДД.

Ситуацию сейчас проясняют правоохранители. Известно, что вчера еще один пешеход погиб под колесами «КамАЗа» на трассе М-4 «Дон».

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