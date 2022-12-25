Сити-менеджер Ростова за год вдвое повысил свой рейтинг среди мэров и глав администраций

Алексей Логвиненко вошел в первую группу рейтинга мэров. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко по итогам 2022 года занял 23 строку «Национального рейтинга мэров». Обновленный список лучших управленцев опубликовали аналитики ЦИК «Рейтинг».

На этот раз Алексея Логвиненко внесли в первую группу списка. Глава ростовской администрации обошел руководителей Чебоксар и Вологды. При этом впереди оказались главы Саранска, Магнитогорска и Ставрополя.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе место присудили представителю Казани Ильсуру Метшину, третье - главе Сочи Алексею Копайгородскому. Всего эксперты оценили работу руководителей 88 городов России.

Добавим, Алексей Логвиненко в 2022 году существенно продвинулся в национальном рейтинге. Например, по итогам периода за октябрь-ноябрь сити-менеджер занимал 27 место, за август-сентябрь - 25, а в 2021 году - 44 место.

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