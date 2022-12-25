Новогодняя ночь в Ростовской области, по прогнозу, пройдет без снега

Днем перед праздниками в регионе сохранится небольшой плюс Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на Новый год и в начале января не должно быть снегопадов, но будет немного холоднее, чем прошлой зимой. Об этом рассказал и.о. начальника донского управления МЧС Владимир Завер.

По данным на сайте Гидрометцентра, в оставшийся период перед праздниками минусовая температура будет только по ночам. Днем же сохранится небольшой плюс, причем выше 0 градусов будет как на юге региона, так и на севере.

Например, в Ростове-на-Дону в светлое время суток в ближайшие семь дней должно быть от +2 до +6 градусов. Самой теплой окажется суббота, 31 декабря. В ночное время прогнозируют от -2 до +1. Причем периодически будут идти дожди, иногда с мокрым снегом.

На севере области, скажем, в Боковской, днем обещают от 0 до +3 градусов, по ночам от -4 до 0 градусов.

К слову, из-за подобных перепадов температур по утрам в отдельных территориях возможны туманы и гололедица на дорогах. Эти природные явления жители Дона уже успели понаблюдать в середине декабря.

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