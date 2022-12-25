Трое депутатов из Ростовской области вошли в число лучших работников Госдумы России

Работу думцев оценили по четырем индексам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое депутатов Госдумы от Ростовской области вошли в топ-20 наиболее активных парламентариев. Рейтинг составили политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин по итогам сентября-декабря 2022 года, сообщает газета «Наше время».

Больше всего баллов набрал Виктор Водолацкий. Депутат занял 8 место, как наиболее эффективный деятель нижней палаты парламента. Сейчас Виктор Водолацкий также представляет Госдуму в Луганской Народной Республике. Ранее он был награжден орденом Мужества, имеет звание Героя ЛНР.

На 13 месте рейтинга оказалась Екатерина Стенякина. Депутат в том числе выступила за возвращение бесплатного проезда в общественном транспорте для льготников. Не осталась незамеченной и работа Екатерины Стенякиной в должности медсестры в военном госпитале.

19 место занял Антон Гетта. Он продемонстрировал высокие результаты в поле законотворчества. Например, активно участвовал в разработке поправок в антимонопольное законодательство на фоне антироссийских санкций.

Добавим, эксперты оценивали достижения думцев по четырем индексам: способности увлечь избирателей, активности в Госдуме, медийности и по работе в регионе.

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