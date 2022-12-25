В Ростове-на-Дону неизвестные разбили памятник генералу ВДВ Василию Маргелову

Герой Советского Союза Василий Маргелов - легендарная личность для ВДВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону при неизвестных обстоятельствах разбили бюст генералу ВДВ Василию Маргелову. Снимки очевидцев с места происшествия появились в городских интернет-пабликах сегодня, 25 декабря.

Ростовчане сообщили, что речь идет о скульптуре, которую в 2020 году установили на пересечении улиц Профсоюзной и 1-й Баррикадной.

Некоторые пользователи сети отметили, что на снимках среди разбитого на части изваяния видны фрагменты от автомобиля. В связи с этим люди предположили, что около скульптуры могла случиться авария - машину, вероятно, занесло и она на полном ходу зацепила памятник.

Однако эту версию журналистам «КП - Ростов-на-Дону» не удалось подтвердить официально. В отделе пропаганды УГИБДД отметили, что информации о ДТП в указанном районе в ближайшее время не поступало.

Теперь детали происшествия должны установить сотрудники полиции. Неизвестно, какое наказание может грозить водителю, все будет зависеть от его степени вины и осознанности действий. Прежде всего, правоохранителям предстоит выяснить, почему лихач не смог нажать на тормоз и остановить свой транспорт.

Напомним, Герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов - легендарная личность для ВДВ. Почти четверть века генерал командовал Воздушно-десантными войсками. По итогам этой работы бойцы крылатой пехоты стали элитой Вооруженных Сил России.

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