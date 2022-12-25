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НовостиОбщество25 декабря 2022 16:02

Католики в Ростовской области встретили Рождество Христово

В храмах уже состоялись торжественные богослужения
Ангелина СКИБА
Рождественские службы католики провели в ночь на 25 декабря

Рождественские службы католики провели в ночь на 25 декабря

Фото: Евгения ГУСЕВА

Католики Ростовской области в ночь на 25 декабря встретили один из главных церковных праздников - Рождество Христово. Верующие уже посетили торжественные богослужения, в том числе помолиться младенцу Иисусу смогли некоторые ростовчане в храме Тайной вечери.

В канун Рождества католики ели только сочиво, а поститься прекратили с появлением на небе первой звезды. Около полуночи провели мессу навечерия. Прихожане и святые отцы вместе прочли «Отче наш», а также вспомнили строки из Священного писания и литургические песнопения.

Напомним, для католиков и православных Рождество - одинаково важное событие. Разница в 13 дней связана с тем, что католическая церковь использует григорианский календарь, а православная - юлианский.

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