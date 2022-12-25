В Ростовской области гордума Таганрога утвердила бюджет на будущую трехлетку

Бюджет в 2023 года впервые за последние годы будет бездифицитным. Фото: сайт городской думы Таганрога

В Ростовской области депутаты городской думы Таганрога утвердили параметры бюджета на период с 2023 по 2025 годы. Главный финансовый документ рассмотрели на специальном заседании.

Так, в 2023 году доходы планируются в размере 8 млрд 951,7 млн рублей, расходы должны составить 8 млрд 951,7 млн рублей. Бюджет впервые за последние годы будет бездифицитным и сбалансированным.

При этом собственные налоговые и неналоговые поступления Таганрога окажутся на уровне 3,3 млрд рублей, из вышестоящих бюджетов перечислят 5,6 млрд рублей.

- Основной приоритет - реализация социально значимых программ. Предусмотрена индексация социальных выплат, пособий, увеличение заработной платы работников бюджетной сферы. Средства будут направлять в том числе на обеспечение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшение инфраструктуры города и качества жизни горожан, - подчеркнули депутаты.

Например, расходы на образование в 2023 году составят порядка 3,7 млрд рублей. В основном деньги пойдут на поддержку 93 учреждений. Часть средств выделят на бесплатное горячее питание для школьников, вознаграждения за классное руководство и подвоз учащихся в школы.

По линии соцзащиты предполагается потратить свыше 2,7 млрд рублей. Финансирование направят на поддержку федеральных и региональных льготников, обеспечение жильем детей-сирот и молодых семей, ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны и выплаты им ко Дню Победы, а также на адресную помощь малообеспеченным гражданам.

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