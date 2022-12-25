26 декабря в Ростовской области будет ветрено, на дорогах обещают гололедицу

Местами возможны небольшие и умеренные осадки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Завтра, 26 декабря, в Ростовской области будет ветрено, местами на дорогах ожидается гололедица. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр предупреждает пресс-служба управления МЧС.

- На территории области будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и в первой половине дня местами туман, гололед, на дорогах гололедица, - говорится в сообщении.

Добавим, дневная температура воздуха в первый рабочий день в среднем будет составлять от 0 до +5 градусов. В темное время суток столбики термометров установятся на уровне от -2 до +3 градусов. Ветер прогнозируют юго-восточный и восточный 5-10 м/с.

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