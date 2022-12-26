В Ростовской области мужчина украл деньги товарища

Злоумышленника задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске мужчину подозревают краже у своего товарища. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина пришел в гости к знакомому. Во время посиделок он обратил внимание, что его товарищ вводит пин-код в онлайн-банке. Злоумышленник запомнил его и дождался удобного момента, когда друга не будет рядом. Он взял телефон и вошел в его приложение, оформил кредит на знакомого и перевел поступившие деньги себе на счет, после чего положил телефон на место. На следующий день потерпевший увидел в онлайн-банке кредит и отсутствие денег на карте.

Мужчина потратил деньги на свои нужды. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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