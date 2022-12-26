В Ростовской области демографическим лидером стал Мясниковский район

Численность населения возросла только в восьми муниципалитетах Дона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За одиннадцать лет, прошедших с предыдущей переписи, Мясниковский район Ростовской области показал наибольший рост численности населения в регионе. Здесь прирост составил порядка 30%. Об этом рассказала глава Ростовстата Марина Самойлова.

Ранее сообщалось, что численность населения возросла только в восьми муниципалитетах Дона. Наибольший прирост был зафиксирован в Мясниковском районе - на 31,1% и в Аксайском районе - на 18,6%. Ростовская область заняла шестое место по численности населения в России. На территории региона проживают 4 200 729 человек. Сейчас средний возраст дончан составляет 42,1 года: 44,2 года — среди женщин и 39,7 года — среди мужчин. При этом 58,5% населения является трудоспособным, а уровень образования жителей донского региона вырос на 5,2%.

Согласно Всероссийской переписи населения 2021 года, в Ростове в начале сентября 2022 года проживало 1 142 162 человека, что на 5% больше, чем одиннадцать лет назад. Донская столица по числу жителей уступила Краснодару с его 1,2 миллиона жителей.

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