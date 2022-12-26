Идею установки в Ростове памятника Екатерине Второй поддержали в Русском географическом обществе

РГО поддержало идею установки в Ростове-на-Дону памятника императрице Екатерине Второй. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Ростовское отделение Русского географического общества в лице известного бизнесмена Али Узденова поддержало идею установки в Ростове-на-Дону памятника императрице Екатерине Второй, ранее находившегося в городе-побратиме Одессе. Об этом было сказано на торжественном заседании в честь 75-летия донского филиала РГО.

Ранее депутаты Законодательного собрания Ростовской области, которым первым пришла идея перенести памятник в донскую столицу, выразили надежду на то, что найдется немало желающих поддержать деньгами такое предприятие. Но парламентарии подчеркнули, что для установки памятника в Ростове понадобится помощь властей.

Донской губернатор Василий Голубев инициативу о переносе монумента поддержал.

- Когда получил информацию об этом предложении, сразу сказал: «Да, это интересно, мы этим занимаемся», - отметил глава региона. - Считаю, что это будет правильно.

Напомним, в конце ноября депутаты Одесского горсовета решили убрать памятники российским государственным деятелям, в том числе Екатерине Второй. Скульптура, посвященная императрице, впервые была установлена в Одессе в 1900 году. В 1920 году памятник демонтировали, но с 2007 года он был вновь восстановлен на Екатерининской площади. Сейчас решается вопрос по выбору места размещения памятника.

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