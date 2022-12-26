В Ростове утром 26 декабря загорелась мобильная кофейня

Пламя было ликвидировано на площади 3 квадратных метра в 09:40. Фото: МЧС по Ростовской области.

Утром в понедельник, 26 декабря, при загорании автомобиля «Митсубиси» с мобильной кофейней на улице Таганрогской, 131 пострадал двадцатилетний мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 9:21. Пламя было ликвидировано на площади три квадратных метра уже к 9:40. На месте работали одна пожарная машина и четыре спасателя. Как уточнили в ведомстве, пострадавший приходился владельцу кофейни знакомым. Он получил термические ожоги лица и головы, поэтому был госпитализирован в БСМП.

Напомним, 5 декабря, в Ростове, в районе дома на улице Королева, 14а, во время движения загорелся автомобиль «Ниссан». Во время возгорания водитель не пострадал.

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