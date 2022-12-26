В Ростовской области в начале рабочей недели ожидается дождь со снегом

Синоптики прогнозируют в некоторых районах снег с дождем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в начале рабочей недели синоптики прогнозируют дождь со снегом. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник и вторник в области ожидается пасмурная погода. На юге и в центре региона будут небольшие прояснения. Днем столбики термометров достигнут +5…+6 градусов. Порывы ветра достигнут 4 метров в секунду. В ночное время столбики термометров понизятся до -1 градуса на юге и в центре региона, а в северных районах до -3.

Также синоптики прогнозируют в некоторых районах снег с дождем. В центре региона и на юге они ожидаются в ночное время. А вот на севере области, в Чертковском и Миллеровском районах, мокрый снег синоптики обещают и в дневное, и в ночное время.

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(Подробности)