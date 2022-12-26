В Ростовской области Госавтоинспекция предупредила о густом тумане 26 декабря

Туман и гололед на дорогах ожидаются только в ночные и утренние часы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госавтоинспекция Ростовской области в своем Телеграм-канале предупредила водителей о тумане в донском регионе. В управлении ГИБДД призвали владельцев авто строго соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию. Приближаясь к пешеходным переходам, необходимо снижать скорость, отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, в Ростовском гидрометцентре до 18 часов 26 декабря в Ростове-на-Дону прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Туман и гололед на дорогах ожидаются только в ночные и утренние часы. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, а днем — 1-3 градуса выше нуля.

В Ростовской области в понедельник местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Туман и гололед на дорогах ожидаются ночью и в первой половине дня. Столбик термометра ночью опустится до минус 5 градусов, а днем поднимется до 5 градусов выше нуля.

Напомним, ранее Госавтоинспекция предупреждала о тумане на выходные, 24 и 25 декабря.

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