В Ростове 27 декабря откроют главную елку города

Главная новогодняя ель Ростова была отремонтирована после падения из-за ветра в прошлом году. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Во вторник, 27 декабря, в парке культуры и отдыха имени М. Горького будет открыта главная новогодняя елка Ростова, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

В честь открытия около пушистой красавицы, высота которой составляет 24 метра, в 16:00 состоится детская анимационная программа, во время которой Дед Мороз со Снегурочкой поздравят собравшихся ребятишек и их родителей с наступающим Новым Годом. Для маленьких ростовчан будут проведены конкурсы и викторины.

Напомним, главная новогодняя ель Ростова-на-Дону была отремонтирована после падения из-за ветра в прошлом году. Искусственное дерево было восстановлено по гарантии - поставщик вместо поврежденного металлического каркаса прислал новый. В текущем году конструкцию усилили центральной направляющей. Обновленная зеленая красавица вновь будет радовать жителей и гостей города на зимних праздниках.

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