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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:47

Громкий звук напугал жителей Западного и Северного районов в Ростове

От раскатистого грохота сработала сигнализация у десятка машин
Лейла МИРИШОВА
Ростовчане стали активно обсуждать ситуацию в соцсетях

Ростовчане стали активно обсуждать ситуацию в соцсетях

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону жителей нескольких районов напугал громкий звук. Грохот раздался в ночь на 26 декабря.

После сильного звука сработали сигнализации у десятка машин в Советском и Северном районах. Жители испугались не на шутку. Спустя время раздался еще один раскатистый грохот. В социальных сетях ростовчане активно стали обсуждать ситуацию. Многие предположили, что это петарда. Другие же считают, что для пиротехники звук был слишком громкий.

Отметим, что оперативные службы ничего не сообщали о возникших ЧП за прошедшую ночь.

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