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НовостиОбщество26 декабря 2022 11:04

В Ростове мужчину осудили за реабилитацию нацизма

Теперь ему нужно выплатить штраф в размере двух млн рублей
Лейла МИРИШОВА
В отношении парня возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который занимался распространением нацизма и ложных сведений в Интернете. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Следствие установило, что в апреле текущего года 22-летний парень в популярной соцсети опубликовал пост, где отрицал факты, которые положены в основу приговора Нюрнбергского трибунала. В публикации он указал ложные данные о деятельности СССР в годы войны 1941-1945 годов. Также молодой человек прикрепил фото командиров военных преступников того времени. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

Суд приговорил его к выплате штрафа в размере двух миллионов рублей.

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