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НовостиОбщество26 декабря 2022 11:29

В Ростове-на-Дону нашли пропавшего 17-летнего парня

Подросток не выходил на связь с родителями почти пять дней
Лейла МИРИШОВА
Подростка удалось найти спустя пять дней. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

Подростка удалось найти спустя пять дней. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове нашли без вести пропавшего 17-летнего парня. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Парень ушел из дома 21 декабря. Близкие и родные подростка не могли с ним связаться и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Его искали на протяжении пяти дней. Найти подростка удалось только 26 декабря.

Сейчас он находится в безопасности, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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