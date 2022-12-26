В Ростове-на-Дону нашли пропавшего 17-летнего парня

Подростка удалось найти спустя пять дней. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове нашли без вести пропавшего 17-летнего парня. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Парень ушел из дома 21 декабря. Близкие и родные подростка не могли с ним связаться и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Его искали на протяжении пяти дней. Найти подростка удалось только 26 декабря.

Сейчас он находится в безопасности, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове нашли живой пропавшую 21-летнюю девушку

Жительница не выходила на связь с близкими несколько дней

(Подробности)