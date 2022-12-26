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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:51

Регоператоры Ростовской области задержат квитанции за мусор до 10 января

Цифровой вариант документов уже доступен в личных кабинетах
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Электронная версия квитанций за декабрь 2022 года уже доступна в личных кабинетах.

Электронная версия квитанций за декабрь 2022 года уже доступна в личных кабинетах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области региональные операторы по техническим причинам могут задержать доставку бумажных квитанций до 10 января. Об этом сообщается в телегам-канале одного из регоператоров.

Электронная версия квитанций за декабрь 2022 года уже доступна в личных кабинетах на сайтах компаний, ими могут воспользоваться абоненты Мясниковского, Морозовского, Волгодонского и Сальского МЭОКов.

Регоператоры напомнили, что можно оформить подписку на электронную квитанцию за услугу по обращению с ТКО — она будет приходить на электронную почту и в личный кабинет раньше бумажного аналога.

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