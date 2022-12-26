В Ростовской области дети участников СВО получат в 2023 году по 20 тысяч рублей

Единовременное пособие положено детям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Ростовской области дети военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, поступившие в 2022 – 2023 учебном году в расположенные на территории региона вузы, получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Постановление «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» было принято на заседании донского правительства.

Данное единовременное пособие положено детям военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба. Финансовые средства также получат дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые выполняли ранее и выполняют в настоящий момент возложенные на них задачи в рамках спецоперации. Выплата будет предоставлена и детям погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Сумма поступит только на счет тех детей военных и сотрудников госорганов, которые в 2022-2023 году поступили на очную форму обучения в вузы Ростовской области и их филиалов. На момент получения пособия студенту не должно быть больше 23 лет. Чтобы получить выплату, до 1 марта 2023 года необходимо подать пакет документов в Министерство образования Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военком Ростовской области объяснил, в каких случаях выплаты мобилизованным могут не прийти в срок

Единовременную выплату должны перечислить в течение 17 дней после отправления бойца к месту службы (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Какие выплаты при мобилизации положены в Ростовской области: разъяснения правительства и военного комиссариата

Власти рассказали о выплатах при мобилизации жителям Ростовской области (подробнее)