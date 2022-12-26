В Ростовской области за 11 месяцев ущерб от коррупции сократился почти в три раза

Сумма добровольно возмещенного ущерба за одиннадцать месяцев 2022 года в семь раз превысила показатель 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

За одиннадцать месяцев 2022 года ущерб от 741 совершенного в Ростовской области коррупционного преступления составил 445 миллионов рублей, что в 2,7 раза меньше показателя аналогичного периода 2021 года. За весь прошлый год ущерб от коррупционных преступлений на Дону составил 1,4 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

По данным ведомства, в текущем году, с января по ноябрь, в донском регионе было арестовано имущество на сумму более 240 миллионов рублей, что в 18 раз меньше, чем за одиннадцать месяцев 2021 года. В прошлом году эта цифра держалась на уровне 4,3 миллиарда рублей. Всего за прошлый год за коррупционную деятельность арестовали и изъяли имущество на сумму более 4,5 миллиарда рублей.

Сумма добровольно возмещенного ущерба за одиннадцать месяцев 2022 года в семь раз превысила показатель 2021 года: более 244 миллионов рублей против 35 миллионов рублей. Всего в прошлом году была возмещена сумма в размере 41 миллиона рублей. По итогам 11 месяцев текущего года в Ростовской области зарегистрировали 741 преступление коррупционной направленности, а в прошлом году — 478 таких преступлений. Всего подобных правонарушений в 2021 году на Дону было зафиксировано 565.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области втрое вырос средний размер взяток, полученных должностными лицами.

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