В 2022 году жители Ростовской области больше всего тревожились из-за отъезда знаменитостей

Чаще всего на Дону люди обсуждали ход СВО, отъезд знаменитостей и тему диверсий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По итогам 2022 года Ростовская область оказалась на 17 месте «Национального рейтинга тревожностей». Его составили и опубликовали аналитики компании развития общественных связей (КРОС).

Эксперты разделили регионы России по трем категориям - от встревоженных до невозмутимых. Донской край попал в первый список. Предполагается, что в этой группе население более остро реагирует на любые события. Чаще всего на Дону обсуждали ход СВО, отъезд знаменитостей и тему диверсий.

По уровню тревожности Ростовская область почти совпала с Республиками Хаксия и Марий Эл, которые заняли 16 и 18 место. Возглавила рейтинг Москва.

Добавим, в список «уравновешенных» территорий, которые лучше справляются с «фобиями», вошли Кировская, Свердловская и Самарская области. Самыми «невозмутимыми» оказались Пензенская, Томская области и Приморский край.

- Как это ни странно, но рост тревожности оказался не столь драматичным, как можно было ожидать. Фактически, он составил 19% к прошлому году, в то время как в 2021 году рост был 71%, - добавили в аналитики.

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