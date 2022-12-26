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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:03

Для ростовчан запустили предновогоднюю акцию «Лови момент»

До конца января можно открыть вклад с повышенной ставкой до 9,5 процентов
ПОПОВА Екатерина
Фото: предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

Фото: предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

Перед Новым годом Россельхозбанк запустил акцию для своих клиентов. До 31 января можно открыть вклад «Доходный» сроком от трех лет до года с одним месяцем. Повышенная ставка 9,5 процентов действует для вклада сроком на три года. Если вклад открыт на полтора года, ставка составит 8,3 процента. На восемь процентов годовых могут рассчитывать те, кто открыл вклад на год и месяц.

Если вклад будет открыт в оффлайн то его минимальная сумма составит десять тысяч рублей. Если же клиент собирается открыть вклад дистанционно, минимальная сумма – три тысячи рублей. Стоит учесть, что функция пополнения вклада не предусмотрена. А проценты получить можно будет только в конце срока.

- Клиентам, которые в рамках акции оформят вклад на сумму от миллиона рублей, мы подарим карту Мир-UnionPay, которая станет удобным платежным средством в путешествиях по России и за рубежом в новом году, - отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.