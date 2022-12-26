В Ростове следователи проверят отказ в предоставлении соцвыплат многодетной матери

В материале СМИ говорилось, что ростовской многодетной матери отказывают в социальных выплатах на ее детей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону следователи проводят проверку по опубликованной в СМИ информации о возможном нарушении прав многодетной матери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.
В материале СМИ говорилось, что ростовской многодетной матери отказывают в социальных выплатах на ее детей. Также женщина якобы не получила полагающийся ей земельный участок. Для проверки этих сведений и доводов было организовано проведение доследственной проверки.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства. В ведомстве уточнили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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