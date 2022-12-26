В Ростовской области доктор лишилась всех накоплений, желая обезопасить сбережения

Потерпевшая обратилась в полицию, где было возбуждено дело по признакам преступления «Кража с банковского счета». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач одной из клиник города Азова Ростовской области лишилась 1 000 020 рублей, под давлением мошенника, переведя все свои сбережения на «безопасную» электронную ячейку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, когда позвонил незнакомец, азовчанка находилась на работе. Звонивший представился сотрудником банка и напугал женщину тем, что якобы неизвестные пытаются похитить деньги с ее счета. Сначала голос на том конце провода попытался убедить женщину оформить кредитку, а деньги с нее отправить на «безопасный счет». В этот же момент потерпевшей пришло смс-сообщение с информацией о том, что с ее банковского счета списаны все деньги.

Потерпевшая обратилась в полицию, где было возбуждено дело по признакам преступления «Кража с банковского счета». Сейчас стражи порядка ищут подозреваемых в совершении преступления.

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