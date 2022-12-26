В Новочеркасске впервые запустили новогодние трамваи для школьников

Праздничные составы выйдут на линии утром 27 числа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области по улицам Новочеркасска впервые начали курсировать новогодние трамваи для школьников. Об этом рассказали в городской администрации.

Специальные рейсы с Дедом Морозом и Снегурочкой организовали для ребят из шести образовательных учреждений: лицея № 7 и школ № 6, 11, 19, 22 и 32.

«Волшебные» маршруты № 2 и 3 уже можно было увидеть 26 декабря, также необычные составы выйдут на линии утром 27 числа. Во время 40-минутной поездки каждый участник получит подарок.

- Всего на два дня было запланировано 16 рейсов: по четыре в день на каждый маршрут. Первый отправляется в 9 часов, последний - в 11, - рассказал заместитель главы администрации Игорь Тишкунов.

В управлении культуры Новочеркасска добавили, что подобную акцию в городе проводят впервые, но, возможно, «она станет хорошей традицией».

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