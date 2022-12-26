В Ростовской области перед Новым годом подешевели гречка и сахар

Кроме сахара и гречки, немного дешевле стали еще около десятка товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в преддверии Нового года снизились цены на гречку, сахар и еще, как минимум, десяток продуктов. При этом некоторый рост произошел в пределах «борщевого набора», то есть изменилась стоимость таких товаров как свекла, лук и морковь. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Ростовстата Марина Самойлова.

Специалист подчеркнула, что на основе последних данных «взрывного» изменения цен на потребительскую корзину пока не предвидится.

Напомним, в ноябре на Дону в среднем картофель стоил 30,27 рубля за 1 кг, за морковь платили примерно 31 рубль, за лук репчатый - 25 рублей, цены на капусту составляли 24 рубля. Свежие огурцы на прилавках продавались по 127,88 рубля за 1 кг, помидоры покупали по 123,98 рубля.

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Об этом заявили покупатели. Ранее сотрудники Ростовстата опубликовали данные за ноябрь (подробности)