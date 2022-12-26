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НовостиЭкономика26 декабря 2022 16:46

В 2022 году господдержку рыбохозяйственного комплекса Ростовской области увеличили на 60%

В будущем году на развитие отрасли собираются выделить еще больше средств
Ангелина СКИБА
400 донских предприятий ежегодно выращивают 24 тысячи тонн товарной рыбы

400 донских предприятий ежегодно выращивают 24 тысячи тонн товарной рыбы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Господдержка рыбохозяйственного комплекса Ростовской области в 2022 году составила почти 96 млн рублей, что на 60 % больше, чем годом ранее. В 2023 на развитие отрасли планируют выделить 115,8 млн рублей или на 20% свыше сегодняшних показателей. Об этом на выездном совещании рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Власти региона уделяют большое внимание сферам рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры. За последние пять лет из бюджета было направлено 439,5 млн рублей, - рассказал Виктор Гончаров.

Чиновник добавил, что сейчас в области около 400 предприятий ежегодно выращивают более 24 тысяч тонн товарной рыбы. Например, кроме традиционных карпа, белого амура и толстолобика. В Ростовской области также начали разводить осетра, стерлядь, севрюгу, белугу и даже форель.

- В условиях истощения запасов особое значение приобретает искусственное воспроизводство. С 2019 по 2021 годы в донские водоемы было выпущено 55 млн штук молоди сазана, рыбца, толстолобика, белого амура и осетровых. В 2022 году рыбоводными хозяйствами выпущено более 17,8 млн штук молоди. За последние пять лет запасы особо ценных видов рыб в регионе увеличились в 2,6 раза, - отметил Виктор Гончаров.

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Это не означает, что ее можно добывать уже сейчас, вылов должны разрешить официально (подробности)