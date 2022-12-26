В 2022 году господдержку рыбохозяйственного комплекса Ростовской области увеличили на 60%

400 донских предприятий ежегодно выращивают 24 тысячи тонн товарной рыбы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Господдержка рыбохозяйственного комплекса Ростовской области в 2022 году составила почти 96 млн рублей, что на 60 % больше, чем годом ранее. В 2023 на развитие отрасли планируют выделить 115,8 млн рублей или на 20% свыше сегодняшних показателей. Об этом на выездном совещании рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Власти региона уделяют большое внимание сферам рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры. За последние пять лет из бюджета было направлено 439,5 млн рублей, - рассказал Виктор Гончаров.

Чиновник добавил, что сейчас в области около 400 предприятий ежегодно выращивают более 24 тысяч тонн товарной рыбы. Например, кроме традиционных карпа, белого амура и толстолобика. В Ростовской области также начали разводить осетра, стерлядь, севрюгу, белугу и даже форель.

- В условиях истощения запасов особое значение приобретает искусственное воспроизводство. С 2019 по 2021 годы в донские водоемы было выпущено 55 млн штук молоди сазана, рыбца, толстолобика, белого амура и осетровых. В 2022 году рыбоводными хозяйствами выпущено более 17,8 млн штук молоди. За последние пять лет запасы особо ценных видов рыб в регионе увеличились в 2,6 раза, - отметил Виктор Гончаров.

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