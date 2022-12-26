27 декабря в Таганроге приостановят движение двух трамвайных маршрутов

Несколько часов по улицам города не будут курсировать трамваи № 4 и 9 Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 декабря в Ростовской области на улицах Таганрога несколько часов не будут курсировать некоторые трамваи. Об этом жителей и гостей города в своей группе в VK предупредили местные власти.

- С 11 до 14 часов будет приостановлено движение составов по маршрутам № 4 и № 9, - говорится в опубликованном сообщении.

Как уточнили в администрации, временные ограничения будут связаны с монтажом опор на пересечении улицы Чехова и переулка Смирновского.

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