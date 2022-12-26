В Ростове состоялся благотворительный показ новогодней сказки

Акробаты исполнили смелые трюки, а клоуны показали смешные сценки. Фото: Ростовский государственный цирк

В Ростове-на-Дону состоялся благотворительный показ Новогодней сказки. Мероприятие проходило 23 декабря в здании Ростовского государственного цирка.

Новогодняя сказка «13 месяцев. Шоу фонтанов» проходила для членов семей участников СВО.

Зрителей порадовали спектаклем, действие которого проходило в воздухе, в воде и на главной арене. Клоуны показывали смешные сценки, добрые шутки и веселые фокусы. Акробаты исполнили смелые трюки, а фокусники не переставали удивлять.

В мероприятии приняли участие артисты продюсерского центра Владислава Гончарова, а также артисты Российской цирковой компании.

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