Предновогодняя неделя в Таганроге будет теплой, но 27 декабря понадобится зонтик

Ветер за неделю успеет поменяться с южного на северо-западный и снова на южный Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области неделя перед Новым годом для жителей Таганрога будет сравнительно теплой. Однако 27 и 28 декабря синоптики рекомендуют достать зонтики. Обновленный прогноз погоды опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, например, во вторник в приморском городе могут пройти дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит +3 градуса, ночью будет +2 градуса.

В целом же до самых праздников столбики термометров в светлое время суток будут колебаться в районе от +2 до +4. В сумерках самая низкая температура ожидается на уровне -1 градуса.

Ветер в течение рабочей недели успеет поменяться с южного на северо-западный и снова на южный. 31 декабря должен дуть юго-западный ветер со скоростью не выше 5 м/с.

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