Василий Голубев: на праздниках в Ростовской области нужна особо слаженная и оперативная работа

Подготовку к праздникам обсудили на специальном заседании. Фото: сайт правительства Ростовской области

Работа всех ведомств Ростовской области на праздниках должна быть особо слаженной и оперативной. Такую задачу сегодня, 26 декабря, на заседании антитеррористической комиссии поставил губернатор Василий Голубев.

- Руководители органов власти всех уровней должны организовать эффективное взаимодействие и оперативный обмен информацией об обстановке или возникновении чрезвычайных ситуаций. Очень важно быстро реагировать на появляющиеся проблемы, - сказал Василий Голубев.

Органы правопорядка в регионе переведут на усиленный режим работы. За безопасностью будут следить более 3,5 тысячи сотрудников ОВД, Росгвардии и представителей объединений правоохранительной направленности. На дорогах должны дежурить свыше 150 нарядов ДПС ГИБДД.

На случай осложнения обстановки предусмотрены оперативные резервы. К слову, в Ростове-на-Дону с декабря уже работают дополнительные патрульные группы.

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