Частная фирма решила обанкротить ТАНТК имени Бериева в Ростовской области

Иск намерены направить в Арбитражный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области предприятие ТАНТК имени Бериева оказалось под угрозой банкротных разбирательств. Иск в суд собирается подать московское ООО от имени частной ижевской фирмы. Эту информацию, опубликованную 26 декабря, можно найти на сайте Федресурс.

- Предприятие обладает признаками несостоятельности, что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего, - заявили в московской фирме.

Представители организации также добавили, что претензии намерены направить в Арбитражный суд.

- Дело о банкротстве может быть возбуждено при условии, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

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