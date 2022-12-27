В Ростовской области в 2023 году собираются открыть региональный центр «ДонМолодой»

Работу будущего центра обсудили на специальном заседании. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области уже в 2023 году появится региональный центр «ДонМолодой». Информацию об этом озвучили в донском правительстве на заседании консультативного совета по делам молодежи.

- Теперь у всей молодежи Ростовской области появится единая крупная площадка, где ребята смогут собираться в офлайн-режиме, - пояснил заместитель губернатора Артем Хохлов.

На новой территории собираются проводить различные мероприятия, в том числе образовательные. Парней и девушек будут вовлекать в общественную деятельность. Также в новом учреждении все желающие смогут развивать свои творческие таланты.

Добавим, по данным властей, в 2022 году донской край победил в конкурсе «Регион для молодых». Это позволило привлечь из федерального бюджета более 70 млн рублей. 30% выделенных средств должны потратить на развитие молодежной инфраструктуры.

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