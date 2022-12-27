Ева Борисова вышла из дома 25 декабря. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области без вести пропала 13-летняя девочка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Ева Борисова вышла из дома 25 декабря. После чего связь с ней пропала. Близкие девочки пытались найти ее самостоятельно, но после безуспешных попыток они обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Рост Евы около 165 сантиметров. У девочки нормальное телосложение, рыжие волосы и голубые глаза.

В день исчезновения она предположительно была одета в серую олимпийку с капюшоном, брюки и кроссовки.

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(Подробности)