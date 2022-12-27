В Ростовской области двое мужчин ограбили женщину на улице

Позже грабителей задержали и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецке двое мужчин ограбили женщину на улице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 22-летний и 26-летний парни выходили на улицу вечерами и искали себе "жертву" для ограбления. Так, в очередной день они вышли на одну из улиц города и заприметили женщину. Злоумышленники убедились, что вблизи нет очевидцев и направились к ней. Они сильно толкнули ее и забрали сумку, где были сто тысяч рублей, и скрылись с места преступления. Деньги они потратили на свои нужды.

Позже грабителей задержали и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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