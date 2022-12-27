В Ростове в СИЗО №5 пытались передать наркотики

По всем происшествиям проводятся проверки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в СИЗО №5 пытались передать наркотики. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.

По информации ведомства, 23 декабря одному из заключенных передали посылку. При осмотре сотрудники обнаружили в пакетах с овсянкой и какао кристаллическое вещество белого цвета. Посылку с запрещенкой изъяли. Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции проводят проверку.

В этот же день в СИЗО № 3 в Новочеркасске при осмотре посылки сотрудники обнаружили два сотовых телефона. Их попытались спрятать в шоколадных конфетах. Также в ИК №14 неизвестный пытался перебросить еще два мобильника на территорию режимного учреждения. Аналогичная ситуация произошла в ИК №2 в Ростове. Неизвестный пытался передать заключенным 14 телефонов и 18 сим карт. По всем происшествиям проводятся проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области двое мужчин ограбили женщину на улице

Злоумышленники подбежали к ней, толкнули и забрали сумку с деньгами

(Подробности)