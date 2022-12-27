В Таганроге разыскивают пропавшего 59-летнего мужчину

О местонахождении Алексея Цареградского ничего не известно с 19 декабря. Фото: "ЛизаАлерт"

В Таганроге разыскивают без вести пропавшего 59-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

О местонахождении Алексея Цареградского ничего не известно с 19 декабря. Мужчина в тот день вышел из дома и больше не вернулся. Близкие не могли с ним связаться и обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились и волонтеры.

Пропавший ростом около 185 сантиметров. У него худощавое телосложение, карие глаза. Мужчина побрит налысо. В день пропажи он был в синей джинсовой куртке, в светло-сером свитере в бело-синюю полоску, серых спортивных штанах и черно-белых кроссовках.

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