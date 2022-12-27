18% ростовчан планируют в 2023 году увеличить свой доход

10% опрошенных поставили главной задачей в 2023 году повышение профессионализма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 18% жителей планируют в 2023 году увеличить свой доход. Об этом рассказали на сервисе SuperJob.

По данным опроса, главные цели в 2023 году у граждан – это повышение заработка и карьерный рост. Так, 18% опрошенных планируют в новом году в несколько раз увеличить свой доход. Еще 11% хотят пройти обучение, например, закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии для улучшения профессиональных навыков.

10% опрошенных поставили главной задачей в 2023 году повышение профессионализма. Еще 6% планируют расширить или открыть свой бизнес. Освоить новые обязанности захотели 4% и всего 1% планируют закончить проекты. О других профессиональных целях рассказали 3% респондентов. Так, они хотят изучить законодательства по своей специальности, написать диссертацию, наладить отношения в новом коллективе и так далее.

Вопреки карьерным рекомендациям, не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год 23% ростовчан. Как показала статистика, мужчины более прямолинейны в обозначении профессиональных целей, а женская половина своими главными задачами называют карьерный рост и повышение профессионализма.

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