В Ростовской области под суд пойдет мужчина, ранивший сразу троих человек

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Неклиновском районе под суд пойдет мужчина, который ранил троих человек. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, 26-летний житель села Покровского в декабре 2021 года был задержан сотрудниками полиции за причинение ножевых ранений женщине. Мужчина сопротивлялся и ударил ножом одного из сотрудников полиции. Когда злоумышленника доставили в участок, то мужчина заприметил ручку. Он резко схватил ее и нанес несколько ударов в лицо и шею следователю. В отношении преступника возбудили уголовные дела по статьям: "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Угроза убийством".

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

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