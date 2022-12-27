В Ростовской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в два раза

Один житель Ростовской области подхватил бокавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в два раза. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, среди взрослого населения заболеваемость превышена в два раза. Среди юных граждан от 15 лет – почти в три раза. За прошлую неделю с 19 по 25 декабря в донском регионе инфекцию подхватили около 39 тысяч человек. У 30 заболевших врачи выявили вирус свиного гриппа, а еще у троих подтвердился РС-вирус. Также выявили по два случая заболевания аденовирусом, риновирусом и метапневмовирусом. Один житель Ростовской области подхватил бокавирус.

Отметим, что на территории Ростовской области по решению регионального Роспотребнадзора с 15 декабря и до особого распоряжения введен частичный карантин по гриппу и ОРВИ.

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(Подробности)